У Чорному морі на "вишках Бойка" майже рік триває пожежа, яка забруднює довкілля

Деталі

Кожного дня команда Національного природного парку "Тузлівські лимани" веде моніторинг наявності живих дельфінів у прибережної зоні Чорного моря та наявність загиблих тварин.

"І ось настає вечір і в Південно-Східному напряму від піщаного пересипу з веж нацпарку можна бачити заграву над Чорним морем від горіння бурових вишок, так званих вишок Бойка, ймовірно платформа Таврида та Незалежність", - написав професор у Facebook.

Вони почали палати ще під час активної фази війни, у червні 2022 року, коли було деокуповано острів Зміїний. За словами Русева, на початку вишки горіли яскраво, з часом інтенсивність знизилась.

"Вже майже 9 місяців парникові гази які затримують інфрачервоне випромінювання земної поверхні, що призводить до глобального потепління на планеті, щосекундно розповсюджуються в атмосферу - двоокис вуглецю, метан, оксид азоту. Але, сьогодні, незважаючи на жахливі наслідки від рашистів для людей і дикої природи, всі ми робимо все для нашої перемоги", - зазначає професор.

Доповнення

Вперше NASA зафіксувало пожежу 20 червня, коли російська влада звинуватила українських військових в ударі по бурових платформах. Тоді було зафіксовано три осередки пожежі. На знімках 22 червня - вже чотири. Ураження бурових платформ українськими військами голова Міноборони Олексій Резніков не підтвердив, зауваживши, що "все зрозуміло". При цьому вказав, що росіяни використовували "вишки Бойка" у Чорному морі для захисту своїх кораблів від українських комплексів "Нептун", розміщуючи на них станції РЕБ.

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