Супутникові знімки зафіксували пожежу на “вишках Бойка”

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Вперше NASA зафіксувало пожежу 20 червня, коли російська влада звинуватила українських військових в ударі по бурових платформах. Тоді було зафіксовано три осередки пожежі.

21 червня пожежа посилилася. Тоді влада рф заявила, що вогонь підійшов до свердловини.

На знімках 22 червня видно чотири осередки пожежі.

Нагадаємо

Російський “глава” тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, нібито з бурових платформ "Чорноморнафтогазу" евакуювали 94 особи.