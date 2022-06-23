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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Супутникові знімки зафіксували пожежу на “вишках Бойка”

Супутникові знімки зафіксували пожежу на “вишках Бойка”

Київ • УНН

 • 286464 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Пожежу на захоплених російськими окупантами бурових платформах, видно з космосу. “Вишки Бойка” горять з 20 червня. Про це свідчать супутникові знімки американського аерокосмічного агенства NASA, передає УНН.

Деталі

Вперше NASA зафіксувало пожежу 20 червня, коли російська влада звинуватила українських військових в ударі по бурових платформах. Тоді було зафіксовано три осередки пожежі.

21 червня пожежа посилилася. Тоді влада рф заявила, що вогонь підійшов до свердловини.

На знімках 22 червня видно чотири осередки пожежі.

Нагадаємо 

Російський “глава” тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, нібито з бурових платформ "Чорноморнафтогазу" евакуювали 94 особи.

Українські Національні Новини

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