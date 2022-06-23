Спутниковые снимки зафиксировали пожар на "вышках Бойко"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Пожар на захваченных российскими оккупантами буровых платформах, виден из космоса. “Вышки Бойко” горят с 20 июня. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки американского аэрокосмического агентства NASA, передает УНН.
Детали
Впервые NASA зафиксировало пожар 20 июня, когда российские власти обвинили украинских военных в ударе по буровым платформам. Тогда было зафиксировано три очага пожара.
21 июня пожар усилился. Тогда власти рф заявили, что огонь подошел к скважине.
На снимках 22 июня видны четыре очага пожара.
Напомним
Российский “глава” временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, якобы с буровых платформ "Черноморнефтегаза" эвакуировали 94 человека.