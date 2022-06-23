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13:44 • 29304 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 46247 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 46930 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 24616 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57554 просмотра

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Спутниковые снимки зафиксировали пожар на "вышках Бойко"

Киев • УНН

 • 286464 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Пожар на захваченных российскими оккупантами буровых платформах, виден из космоса. “Вышки Бойко” горят с 20 июня. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки американского аэрокосмического агентства NASA, передает УНН.

Детали

Впервые NASA зафиксировало пожар 20 июня, когда российские власти обвинили украинских военных в ударе по буровым платформам. Тогда было зафиксировано три очага пожара.

21 июня пожар усилился. Тогда власти рф заявили, что огонь подошел к скважине.

На снимках 22 июня видны четыре очага пожара.

Напомним 

Российский “глава” временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, якобы с буровых платформ "Черноморнефтегаза" эвакуировали 94 человека.

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