В июне в Украине подорожает мука – эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В июне стоимость муки вырастет примерно на 0,5-0,7%. Об этом в комментарии УНН сообщил директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
"Цена будет расти, но понемногу. Думаю, чуть меньше процента мы с вами на килограмме муки увидим за июнь. Возможно, где-то 0,5-0,7%", - сказал Дорошенко.
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Как сообщал УНН, эксперты ухудшили прогноз урожая зерновых. Прогнозируется урожай зерновых в этом году на уровне 63,2 млн тонн. Это на 100 тыс. тонн меньше, чем прогнозировалось в декабре.
При этом, в Минагрополитики говорили, что нет никаких оснований считать, что урожай ранних зерновых-2019 будет ниже прошлогоднего.