У червні в Україні подорожчає борошно – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У червні вартість борошна зросте приблизно на 0,5-0,7%. Про це у коментарі УНН повідомив директор української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
"Ціна буде зростати, але потроху. Думаю, трохи менше відсотка ми з вами на кілограмі борошна побачимо за червень. Можливо, десь 0,5-0,7%", - сказав Дорошенко.
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Як повідомляв УНН, експерти погіршили прогноз врожаю зернових. Прогнозується врожай зернових цього року на рівні 63,2 млн тонн. Це на 100 тис. тонн менше, ніж прогнозувалося у грудні.
При цьому, у Мінагрополітики казали, що немає жодних підстав вважати, що урожай ранніх зернових-2019 буде нижчим за торішній.