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Подорожчання борщового набору обігнало інфляцію

Подорожчання борщового набору обігнало інфляцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Ціна борщового набору зростала у 25 разів швидше за інфляцію. Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко за результатами дослідження про зміну ціни овочевого кошика за квітень і за останній рік за даними статистики, передає УНН.

"Ціна борщового набору зростала в 25 разів швидше за інфляцію", - зазначив Дорошенко.

Він вказав, що до складу овочевого кошика входять по одному кілограму буряка, білокачанної капусти, картоплі, моркви та ріпчастої цибулі.

"Тільки за квітень поточного року овочі борщового набору зросли у ціні на чверть, із 70 грн у березні до 87,3 грн у квітні поточного року. Беззаперечним лідером зростання є капуста – більше 43%... А за останній рік овочевий набір підвищився на 77%, із 49,4 грн у квітні 2018 року до 87,3 грн у квітні 2019 року", - зауважив експерт.

Так, ціни, за даними Дорошенка, на овочі змінилися так:

  • Капуста. За місяць ціни зросли на 43% (з 17,3 грн до 24,8 грн за кілограм). Капуста подорожчала за рік в 2,7 рази (з 9,2 грн до 24,8 грн).
  • Цибуля. За місяць ціни зросли на майже 30% (з 18,5 грн до 24 грн). За рік ціни зросли в 3,5 рази (з 6,8 грн до 24 грн).
  • Буряк. За місяць ціни зросли на 17% (з 12,6 грн до 14,7 грн). За рік подорожчав на 16% (з 12,7 грн до 14,7 грн).
  • Морква. За місяць ціни зросли на 15% (з 11,4 грн до 13,1 грн). Індекс зростання за рік лише 1,5% (з 12,9 грн до 13,1 грн).
  • Картопля. За місяць вартість підвищилась на 5% (з 10,2 грн до 10,7 грн). За останній рік ціна зросла на 37% (з 7,8 грн до 10,7 грн).

Він додав, що споживча інфляція в квітні становила 1%. Також на 1% девальвувала національна валюта. Курс НБУ на початок квітня становив 26,3 грн за долар, а на 30 квітня – 26,6 грн/дол.

"На цьому прикладі можна добре побачити різницю в інфляції для людей із різними доходами. Той, хто отримує субсидію на сплату комунальних послуг, витрачає на цей набір овочів 10-15% місячного доходу, а той, хто добре заробляє, можливо, лише 2%. Тому швидкість зростання цін у квітні для багатьох була дуже різною, та може хтось відчув, навіть, зниження своєї купівельної спроможності", - зазначив експерт.

Він також повідомив, що за останній рік вартість вегетаріанського борщу за середніми цінами великих продуктових мереж зросла в 2,4 рази, або на 29,4 грн. А вартість борщу з м’ясом за рік зросла на 41%, або на 38,8 грн. 

Нагадаємо, за даними Дорошенка, з початку року зросла купівельна спроможність пенсіонерів.

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