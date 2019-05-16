З початку року зросла купівельна спроможність пенсіонерів

Для порівняння експерти взяли середню заробітну плату по країні за грудень 2018 року – 10573 грн і за березень 2019 року – 10237 грн і ціни на січень і квітень 2019 років, згідно з даними власного моніторингу асоціації цін на соціальні продукти. А також було взято середній показник пенсії за віком станом на 1 січня 2019 року – 2648 грн, а також на 1 квітня 2019 року – 2943 грн.

"Хоча життя на середню пенсію за віком важке, але за підсумками 2019 року купівельна спроможність пенсіонерів збільшилась. Це насамперед пов’язано зі зростанням середнього розміру пенсії за перший квартал 2019 року на 11%, тоді як середньостатистична зарплата за березень, у порівнянні з груднем минулого року, знизилась на 3%", - повідомив експерт.

Так, хліб пшеничний із борошна першого ґатунку на початок року за середню зарплату можна було придбати 596 кг, а на кінець квітня – 545 кг. Купівельна спроможність із початку року впала на 8%, або на 46 кг.

Пенсіонер на свою середню пенсію за віком міг придбати в січні 148 кг хліба, а у квітні – 157 кг. Тобто матеріальне становище, переведене в хліб, на 6% покращилось, що дорівнює 9 кг хліба додатково.

Хліб житній і житньо-пшеничний на початок року за середню зарплату можна було придбати 537 кг, а на кінець квітня – 497 кг. Купівельна спроможність із початку року впала на 8%, або на 40 кг. Водночас пенсіонер придбати в січні 2019 року 134 кг хліба, а за чотири місяці – 143 кг. Підвищення склало 7%, або 9 кг.

На січень 2019 року за середньостатистичну зарплату можна було придбати 801 півкілограмовий батон, а у квітні – 742 батони. Це означає, що купівельна спроможність зменшилася на 7%, або на 59 батонів. Для порівняння, пенсіонер міг придбати на початку року 201 батон, а у квітні – 213. Відтак зростання відбулось на 6%, або на 12 батонів.

А хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку на початок року за середню зарплату людина могла придбати 421 кг, на кінець квітня – лише 391 кг. Купівельна спроможність за чотири місяці впала на 7%, або на 30 кг. Пенсіонер, навпаки, на свою середню пенсію за віком міг придбати в січні 105 кг хліба, а у квітні – уже 112 кг. А це на 7%, або на 7 кг більше.

"За середню зарплату ми можемо придбати з початку року на 7,5% менше хліба. А ось за пенсію за віком, яку отримує майже три чверті українців, навпаки, на 6,3% більше", - додав Дорошенко.

За його словами, кількість пенсіонерів значно перевищує кількість тих, хто отримує середню заробітну плату або вище за неї, тому матеріальне становище виробників хліба повинно було трохи покращитись. Водночас статистика показує невпинне падіння виробництва хліба в країні, із чим категорично не згодні самі виробники, які говорять, що зменшується лише легальне виробництво. Тобто ринок хліба все більше йде в тінь.

Як повідомляв УНН, цього року серед продуктів найбільше подорожчали хліб і крупи.