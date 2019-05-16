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С начала года выросла покупательная способность пенсионеров

С начала года выросла покупательная способность пенсионеров

Киев  •  УНН

 • 12174 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Человек, который работает и получает среднюю заработную плату, с начала года может приобрести на 7,5% меньше хлеба. А вот пенсионер, который выходит на пенсию по возрасту, наоборот, на 6,3% больше. Об этом сообщил руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Для сравнения эксперты взяли среднюю заработную плату по стране за декабрь 2018 - 10573 грн и за март 2019 - 10237 грн и цены за январь и апрель 2019, согласно данным собственного мониторинга ассоциации цен на социальные продукты. А также было взято средний показатель пенсии по возрасту по состоянию на 1 января 2019 - 2648 грн, а также на 1 апреля 2019 - 2943 грн.

"Хотя жизнь на среднюю пенсию по возрасту тяжелая, но по итогам 2019 покупательная способность пенсионеров увеличилось. Это прежде всего связано с ростом среднего размера пенсии за первый квартал 2019 на 11%, тогда как среднестатистическая зарплата за март, по сравнению с декабрем прошлого года, снизилась на 3%", - сообщил эксперт.

Так, хлеба пшеничного из муки первого сорта на начало года средней зарплаты можно было приобрести 596 кг, а на конец апреля - 545 кг. Покупательная способность с начала года упала на 8%, или на 46 кг.

Пенсионер на свою среднюю пенсию по возрасту мог приобрести в январе 148 кг хлеба, а в апреле - 157 кг. То есть материальное положение, которое переведено в хлеб, на 6% улучшилось, что равняется 9 кг хлеба дополнительно.

Хлеб ржаной и ржано-пшеничный на начало года средней зарплаты можно было приобрести 537 кг, а на конец апреля - 497 кг. Покупательная способность с начала года упала на 8%, или на 40 кг. В то же время пенсионер мог приобрести в январе 2019 года 134 кг хлеба, а через четыре месяца - 143 кг. Повышение составило 7%, или 9 кг.

На январь 2019 среднестатистической зарплаты можно было приобрести 801 полукилограммовый батон, а в апреле - 742 батона. Это означает, что покупательная способность уменьшилась на 7%, или на 59 батонов. Для сравнения, пенсионер мог приобрести в начале года 201 батон, а в апреле - 213. Поэтому рост произошел на 6%, или на 12 батонов.

А хлеб пшеничный из муки высшего сорта на начало года средней зарплаты человек мог приобрести 421 кг, к концу апреля - лишь 391 кг. Покупательная способность за четыре месяца упала на 7%, или на 30 кг. Пенсионер, наоборот, на свою среднюю пенсию по возрасту мог приобрести в январе 105 кг хлеба, а в апреле - уже 112 кг. А это на 7%, или на 7 кг больше.

"За среднюю зарплату мы можем приобрести с начала года на 7,5% меньше хлеба. А вот на пенсию по возрасту, которую получает почти три четверти украинцев, наоборот, на 6,3% больше", - добавил Дорошенко.

По его словам, количество пенсионеров значительно превышает количество тех, кто получает среднюю заработную плату или выше нее, поэтому материальное положение производителей хлеба должно было немного улучшиться. В то же время статистика показывает непрерывное падение производства хлеба в стране, с чем категорически не согласны сами производители, которые говорят, что уменьшается только легальное производство. То есть рынок хлеба все больше уходит в тень.

Как сообщал УНН, в этом году среди продуктов больше всего подорожали хлеб и крупы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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