Подорожание борщевого набора обогнало инфляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Цена борщевого набора росла в 25 раз быстрее инфляции. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко по результатам исследования об изменении цены овощной корзины за апрель и за последний год по данным статистики, передает УНН.
"Цена борщевого набора росла в 25 раз быстрее инфляции", - отметил Дорошенко.
Он указал, что в состав овощной корзины входят по одному килограмму свеклы, белокочанной капусты, картофеля, моркови и репчатого лука.
"Только за апрель текущего года овощи борщового набора выросли в цене на четверть, с 70 грн в марте до 87,3 грн в апреле текущего года. Безоговорочным лидером роста является капуста - более 43%... А за последний год овощной набор повысился в цене на 77%, с 49,4 грн в апреле 2018 году до 87,3 грн в апреле 2019 года", - подчеркнул эксперт.
Так, цены, по данным Дорошенко, на овощи изменились таким образом:
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- Капуста. За месяц цены выросли на 43% (с 17,3 грн до 24,8 грн за килограмм). Капуста подорожала за год в 2,7 раза (с 9,2 грн до 24,8 грн).
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- Лук. За месяц цены выросли почти на 30% (с 18,5 грн до 24 грн). За год цены выросли в 3,5 раза (с 6,8 грн до 24 грн).
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- Свекла. За месяц цены выросли на 17% (с 12,6 грн до 14,7 грн). За год подорожал на 16% (с 12,7 грн до 14,7 грн).
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- Морковь. За месяц цены выросли на 15% (с 11,4 грн до 13,1 грн). Индекс роста за год лишь 1,5% (с 12,9 грн до 13,1 грн).
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- Картофель. За месяц стоимость повысилась на 5% (с 10,2 грн до 10,7 грн). За последний год цена выросла на 37% (с 7,8 грн до 10,7 грн).
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Он добавил, что потребительская инфляция в апреле составила 1%. Также на 1% девальвировала национальная валюта. Курс НБУ на начало апреля составил 26,3 грн за доллар, а на 30 апреля - 26,6 грн/долл.
"На этом примере можно хорошо увидеть разницу в инфляции для людей с разными доходами. Тот, кто получает субсидию на оплату коммунальных услуг, тратит на это набор овощей 10-15% месячного дохода, а тот, кто хорошо зарабатывает, возможно, лишь 2%. Поэтому скорость роста цен в апреле для многих была очень разной, и может кто-то почувствовал даже снижение своей покупательной способности", - отметил эксперт.
Он также сообщил, что за последний год стоимость вегетарианского борща по средним ценам крупных продуктовых сетей выросла в 2,4 раза, или на 29,4 грн. А стоимость борща с мясом за год выросла на 41%, или на 38,8 грн.
Напомним, по данным Дорошенко, с начала года выросла покупательная способность пенсионеров.