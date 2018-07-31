В июне средний счет украинца за коммуналку составлял 605 грн

“Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт•ч), на одного владельца лицевого счета в июне 2018 года составляли 604,9 грн”, — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в июне население оплатило за жилищно-коммунальные услуги 4,5 млрд грн, по поставке электрической энергии — 2,5 млрд грн.

На конец июня 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,8 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 11,4 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий — 3,9 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод — 2,7 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,5 млрд грн, по поставке электрической энергии — 4 млрд грн.

Напомним, в Национальном банке прогнозируют, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет на уровне 25%.