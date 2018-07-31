У червні середній рахунок українця за комуналку складав 605 грн

“Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт•год), на одного власника особового рахунку в червні 2018 року становили 604,9 грн”, — сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що у червні населення сплатило за житлово-комунальні послуги 4,5 млрд грн, за постачання електричної енергії — 2,5 млрд грн.

На кінець червня 2018 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 16,8 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води — 11,4 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій — 3,9 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення — 2,7 млрд грн, за вивезення побутових відходів — 0,5 млрд грн, за постачання електричної енергії — 4 млрд грн.

Нагадаємо, у Національному банку прогнозують, що зростання цін на газ та комунальні послуги цього року буде на рівні 25%.