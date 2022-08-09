В Черновцах советские памятки уберут с Соборной площади: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Черновцах на заседании исполнительного комитета городского совета приняли решение по монументу. Об этом сообщил городской голова города Роман Кличук в Facebook, сообщает УНН.
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«Сегодня на исполкоме приняли историческое и долгожданное решение. Перенесем памятники с Соборной площади и парка Шевченко в другое место. Считаю, все что связано с русскими и советским надо вычеркнуть из нашей жизни», - написал он.
Дополнение
Петиция о демонтаже памятника российской императрице Екатерине II в центре Одессы набрала более 26 000 подписей, необходимых 25 000 для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским. Она опубликована на портале петиций Офиса президента.
В Днепре демонтируют памятник советскому партийному и государственному деятелю, генерал-майору НКВД СССР Алексею Федорову.