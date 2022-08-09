У Чернівцях радянські пам'ятки приберуть із Соборної площі: деталі

Цитата



«Сьогодні на виконкомі прийняли історичне та довгоочікуване рішення. Перенесемо пам’ятники із Соборної площі та парку Шевченка в інше місце. Вважаю, все що пов'язано з руzzкімі та радянським треба викреслити з нашого життя», - написав він.

Доповнення

Петиція про демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II у центрі Одеси набрала понад 26 000 підписів, за необхідних 25 000 для розгляду президентом Володимиром Зеленським. Вона опублікована на порталі петицій Офісу президента.

У Дніпрі демонтують пам’ятник радянському партійному та державному діячеві, генерал-майору НКВС СРСР Олексію Федорову.