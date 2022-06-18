У Дніпрі демонтують пам’ятник генерал-майору НКВС Федорову

Цитата

«Управлінням був поданий пакет документів до Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної військової адміністрації, щодо виключення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, пам’ятки історії місцевого значення «Бюст двічі Героя Радянського Союзу О.Ф. Федорова», охоронний № 11471-Дп», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що після зняття пам’ятки з обліку наказом Міністерства культури та інформаційної політики України монумент буде демонтований.

Пам’ятка увічнює ім’я Олексія Федорова. Як вказано, у 1944-1949 роках він був одним із виконавцем сталінської продовольчої політики в Україні, яка призвела до голодомору 1946-1947 роках, а квітня 1979 року був головою комісії у справах колишніх партизанів і підпільників при Президії ВР УРСР, яка виконувала, зокрема, «фільтраційні» функції проти людей, що перебували на окупованій території.

Доповнення

У Харкові демонтували пам'ятник новгородському князю Олександру Невському.

17 квітня у Харкові знесли пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову.