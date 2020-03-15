В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали еще 4 человек - ОГА

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103520 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106116 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108081 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106809 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116136 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101552 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105853 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106760 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131663 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130494 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали еще 4 человек - ОГА

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали еще 4 человек - ОГА

Киев  •  УНН

 • 12349 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. С подозрением на коронавирус в Черновицкой области госпитализированы 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ОДА в сводке известных данных касательно ситуации с распространением коронавируса в области за воскресенье, передает УНН.

“Сегодня, по состоянию на 19:00, с подозрением на коронавирус госпитализированы 4 человека:

⁃ человека, который контактировал с лицом, также подозревается на наличие COVID-19;
⁃ мать с ребенком, которые также являются контактными лицами;
⁃ человек с историей поездки в страны, где зафиксирован коронавирус”, — сообщили в пресс-центре ОГА.

По уже подтвержденным двух случаям заболевания коронавирусом в области, то в ОГА сообщили, что один пациент получает необходимое лечение, его лихорадит. Касательно второго пациента, то он также получает необходимое лечение. “Его состояние также улучшилось, уже не лихорадит”, — добавляют в облгосадминистрации. Отмечается, что за больными осуществляют круглосуточное наблюдение.

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Напомним, с 14 марта в Черновицкой области внедрено чрезвычайное положение из-за коронавируса. В частности, сегодня, 15 марта, во время заседания областного штаба по ликвидации последствий ЧС определили стандарт предоставления социальной поддержки одиноким пожилым людям и лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, “поскольку именно эта категория населения является наиболее уязвимой к коронавирусной инфекции”.

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