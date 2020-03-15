В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали еще 4 человек - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. С подозрением на коронавирус в Черновицкой области госпитализированы 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ОДА в сводке известных данных касательно ситуации с распространением коронавируса в области за воскресенье, передает УНН.
“Сегодня, по состоянию на 19:00, с подозрением на коронавирус госпитализированы 4 человека:
⁃ человека, который контактировал с лицом, также подозревается на наличие COVID-19;
⁃ мать с ребенком, которые также являются контактными лицами;
⁃ человек с историей поездки в страны, где зафиксирован коронавирус”, — сообщили в пресс-центре ОГА.
По уже подтвержденным двух случаям заболевания коронавирусом в области, то в ОГА сообщили, что один пациент получает необходимое лечение, его лихорадит. Касательно второго пациента, то он также получает необходимое лечение. “Его состояние также улучшилось, уже не лихорадит”, — добавляют в облгосадминистрации. Отмечается, что за больными осуществляют круглосуточное наблюдение.
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Напомним, с 14 марта в Черновицкой области внедрено чрезвычайное положение из-за коронавируса. В частности, сегодня, 15 марта, во время заседания областного штаба по ликвидации последствий ЧС определили стандарт предоставления социальной поддержки одиноким пожилым людям и лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, “поскольку именно эта категория населения является наиболее уязвимой к коронавирусной инфекции”.
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