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У Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували ще 4 осіб — ОДА

У Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували ще 4 осіб — ОДА

Київ • УНН

 • 12352 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. З підозрою на коронавірус у Чернівецькій області госпіталізовано 4 особи. Про це повідомили в прес-службі ОДА в зведенні відомих даних щодо ситуації з поширенням коронавіруса в області за неділю, 15 березня, передає УНН.

“Сьогодні, станом на 19:00, із підозрою на коронавірус госпіталізовано 4 осіб:

⁃ чоловіка, який контактував із особою, що також має підозру на наявність COVID-19;
⁃ матір із дитиною, які також є контактними особами;
⁃ чоловіка з історією подорожі до країни, де зафіксовано коронавірус”, — повідомили у пресцентрі ОДА.

Щодо вже підтверджених двох випадків захворювання на коронавірус у області, то в ОДА повідомили, що один пацієнт отримує необхідне лікування, його не лихоманить. Щодо іншого пацієнта, то він також отримує необхідне лікування. “Його стан також покращився, не лихоманить”, — додають у облдержадміністрації. Зазначається, що за хворими здійснюють цілодобовий нагляд.

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Нагадаємо, з 14 березня у Чернівецькій області впроваджено надзвичайний стан через коронавірус. Зокрема, сьогодні, 15 березня, під час засідання обласного штабу з ліквідації наслідків НС визначили стандарт надання соціальної підтримки одиноким особам похилого віку та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, “оскільки саме ця категорія населення є найбільш вразливою до коронавірусної інфекції”.

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