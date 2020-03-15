На Буковині літнім людям надаватимуть соціальну підтримку через коронавірус

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Чернівецькій області обговорили стандарт надання підтримки одиноким людям похилого віку у зв’язку з тим, що вони є найбільш вразливою частиною населення для коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.