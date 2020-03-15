На Буковині літнім людям надаватимуть соціальну підтримку через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Чернівецькій області обговорили стандарт надання підтримки одиноким людям похилого віку у зв’язку з тим, що вони є найбільш вразливою частиною населення для коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"На засіданні штабу з попередження коронавірусу COVID-19 15 березня обговорено примірний стандарт надання соціальної підтримки одиноким особам похилого віку та людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Саме ця категорія громадян є найбільш вразливою для коронавірусної інфекції", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в області буде актуалізована інформація про кількість осіб зазначеної категорії, визначена їх потреба в дезінфікуючих засобах, продуктах і медикаментах, а також спроможність у власному забезпеченні, за підтримки родичів, волонтерів та громадських організацій.
"Доручено створити мобільні робочі групи, які відвідуватимуть одиноких громадян, аби забезпечити їх необхідними деззасобами, продуктами харчування, ліками. Доручено також розробити план співпраці між сімейними лікарями і місцевими надавачами соціальних послуг та долучити до спільної роботи представників громадських організацій, волонтерів", - повідомили в ОДА.
Нагадаємо, у Чернівецькій області з підозрою на коронавірус сьогодні госпіталізували трьох осіб: чоловіка та маму з дитиною.