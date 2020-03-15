У Чернівецькій області перевіряють ще три підозри на коронавірус, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Чернівецькій області з підозрою на коронавірус сьогодні госпіталізували трьох осіб: чоловіка та маму з дитиною. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної державної адміністрації.
"Сьогодні, 15 березня, до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізовано ще одного чоловіка з підозрою на COVID-19. Також до обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізовано маму з дитиною. Усі ці пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі їм надають відповідну медичну допомогу.
Як повідомлялося в УНН раніше, до Чернівецької області вже надійшли тест-системи для діагностики коронавірусу СОVID-19, які використовуються у лабораторному центрі.
Нагадаємо, у Чернівцях був зафіксований перший випадок коронавірусу в Україні.