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У Чернівецькій області перевіряють ще три підозри на коронавірус, серед них дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Чернівецькій області з підозрою на коронавірус сьогодні госпіталізували трьох осіб: чоловіка та маму з дитиною. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної державної адміністрації.

"Сьогодні, 15 березня, до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізовано ще одного чоловіка з підозрою на COVID-19. Також до обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізовано маму з дитиною. Усі ці пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі їм надають відповідну медичну допомогу.

Як повідомлялося в УНН раніше, до Чернівецької області вже надійшли тест-системи для діагностики коронавірусу СОVID-19, які використовуються у лабораторному центрі.

Нагадаємо, у Чернівцях був зафіксований перший випадок коронавірусу в Україні.

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