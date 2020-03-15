В Черновицкой области проверяют еще три подозрения на коронавирус, среди них ребенок

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Черновицкой области с подозрением на коронавирус сегодня госпитализировали трех человек: мужчину и маму с ребенком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.