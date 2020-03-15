В Черновицкой области проверяют еще три подозрения на коронавирус, среди них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Черновицкой области с подозрением на коронавирус сегодня госпитализировали трех человек: мужчину и маму с ребенком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.
"Сегодня, 15 марта, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще одного человека с подозрением на COVID-19. Также в областной детской клинической больнице госпитализировали маму с ребенком. Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, которых подозревают на коронавирус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь.
Как сообщалось в УНН ранее, в Черновицкой области уже поступили тест-системы для диагностики коронавируса СОVID-19, которые используются в лабораторном центре.
Напомним, в Черновцах был зафиксирован первый случай коронавируса в Украине.