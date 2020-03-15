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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103509 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106105 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:54 • 106799 просмотра

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В Черновицкой области проверяют еще три подозрения на коронавирус, среди них ребенок

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В Черновицкой области с подозрением на коронавирус сегодня госпитализировали трех человек: мужчину и маму с ребенком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.

"Сегодня, 15 марта, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще одного человека с подозрением на COVID-19. Также в областной детской клинической больнице госпитализировали маму с ребенком. Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, которых подозревают на коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь.

Как сообщалось в УНН ранее, в Черновицкой области уже поступили тест-системы для диагностики коронавируса СОVID-19, которые используются в лабораторном центре.

Напомним, в Черновцах был зафиксирован первый случай коронавируса в Украине.

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