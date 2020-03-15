На Буковине пожилым людям будут оказывать социальную поддержку из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Черновицкой области обсудили стандарт оказания поддержки одиноким пожилым людям в связи с тем, что они являются наиболее уязвимой частью населения для коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"На заседании штаба по предупреждению коронавируса COVID-19 15 марта обсужден примерный стандарт предоставления социальной поддержки одиноким пожилым людям и людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Именно эта категория граждан являются наиболее уязвимой для коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в области будет актуализирована информация о количестве лиц указанной категории, определенная их потребность в дезинфицирующих средствах, продуктах и медикаментах, а также способность в собственном обеспечении, при поддержке родственников, волонтеров и общественных организаций.
"Поручено создать мобильные рабочие группы, которые будут посещать одиноких граждан, чтобы обеспечить их необходимыми дезсредствами, продуктами питания, лекарствами. Поручено также разработать план сотрудничества между семейными врачами и местными поставщиками социальных услуг и привлечь к совместной работе представителей общественных организаций, волонтеров", - сообщили в ОГА.
Напомним, в Черновицкой области с подозрением на коронавирус сегодня госпитализировали трех человек: мужчину и маму с ребенком.