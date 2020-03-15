Лікарі розповіли про стан хворих на коронавірус у Чернівцях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Двоє хворих на коронавірус українців, які перебувають у лікарні в Чернівцях, почувають себе краще, їх не лихоманить. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"В інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні продовжують лікувати двох пацієнтів, у яких підтверджено коронавірус. Вони отримують необхідну медичну допомогу. Чернівчанин, у якого діагностували COVID-19 3 березня, не лихоманить. Стан буковинця, у якого виявили вірус 12 березня, покращився, лихоманки немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за пацієнтами здійснюють цілодобовий нагляд.
Нагадаємо, у Чернівецькій області з підозрою на коронавірус сьогодні госпіталізували трьох осіб: чоловіка та маму з дитиною.