Врачи рассказали о состоянии больных коронавирусом в Черновцах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Двое больных коронавирус украинцы, которые находятся в больнице в Черновцах, чувствуют себя лучше, их лихорадит. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"В инфекционном отделении областной клинической больницы продолжают лечить двух пациентов, у которых подтвержден коронавирус. Они получают необходимую медицинскую помощь. Черновчанин, у которого диагностировали COVID-19 3 марта, не лихорадит. Состояние буковинца, у которого обнаружили вирус 12 марта, улучшилось, лихорадки нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за пациентами осуществляют круглосуточное наблюдение.
Напомним, в Черновицкой области с подозрением на коронавирус сегодня госпитализировали троих человек: мужчину и маму с ребенком.