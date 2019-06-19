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В Черновицкой области учительница попала на видео когда била 11-летнего школьника

Киев • УНН

 • 16177 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Во время мониторинга сети интернет полицейские нашли видео, на котором учительница толкает и бьет 11-летнего школьника. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

В Черновицкой области учительница попала на видео когда била 11-летнего школьника

“Во время мониторинга сети Интернет работник ювенальной превенции Хотинского отделения полиции обнаружил видео, на котором зафиксировано конфликт между учеником и учительницей одного из учебных заведений района. Правоохранители установили, что в 20 числах мая текущего года в учебном помещении Грозинецького учебно-воспитательного комплекса возник конфликт между двумя пятиклассниками. Свидетелем инцидента стала 55-летняя мать одного из учеников, которая работает учительницей в указанном учебном заведении. Заступаясь за сына, женщина толкала и ударил 11-летнего х опця”, — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что об обнаруженной событие сразу было проинформировано руководство ГУНП в Черновицкой области, а указанный факт зарегистрирован в системе единого учета. Сейчас сотрудники полиции опрашивают участников, а также очевидцев и свидетелей инцидента.

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Добавляется, что полицейские установили участников инцидента и выясняют все обстоятельства.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 126 (Побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Калифорнии предъявлены обвинения учительнице высшей школы за то, что она силой отрезала волосы ученику на уроке, распевая при этом гимн США.

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