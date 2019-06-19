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У Чернівецькій області вчителька потрапила на відео коли била 11-річного школяра

Київ • УНН

 • 16177 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Під час моніторингу мережі інтернету поліцейські знайшли відео, на якому вчителька штовхає та б'є 11-річного школяра. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, передає УНН.

У Чернівецькій області вчителька потрапила на відео коли била 11-річного школяра

"Під час моніторингу мережі Інтернет працівник ювенальної превенції Хотинського відділення поліції виявив відео, на якому зафіксовано конфлікт між учнем і вчителькою одного із навчальних закладів району. Правоохоронці встановили, що у 20 числах травня поточного року в учбовому приміщенні Грозинецького навчально-виховного комплексу виник конфлікт між двома п’ятикласниками. Свідком інциденту стала 55-річна мати одного з учнів, яка працює вчителькою у вказаному навчальному закладі. Заступаючись за сина, жінка штовхала і вдарила 11-річного хлопця", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що про виявлену подію одразу було проінформовано керівництво ГУНП в Чернівецькій області, а вказаний факт зареєстровано у системі єдиного обліку. Наразі працівники поліції опитують учасників, а також очевидців і свідків інциденту.

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Додається, що поліцейські встановили учасників інциденту та з'ясовують усі обставини.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Каліфорнії висунули звинувачення вчительці вищої школи за те, що вона силоміць відрізала волосся учню на уроці, співаючи при цьому гімн США.

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