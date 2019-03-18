В Черновицкой области пожарные спасли зайчонка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Черновицкие пожарные спасли зайчонка, пострадавшего в результате пожара сухой травы в селе Заволока Сторожинецкого района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области.
"(В селе Заволока Сторожинецкого района ред.) животное, которое жалобно пищало и пыталась убежать от пламени, спасатели заметили в траве. С обожженной лапкой его забрали в подразделение, где оказали пострадавшему зайчонку необходимую помощь. Как только он выздоровеет, спасатели отпустят зайчонка на свободу", - говорится в сообщении.
Также, в сообщении отметили, что с тех пор, когда значительно возросло количество пожаров в экосистемах, такие случаи случаются каждый день.
Напомним, в Черновицкой области произошел масштабный пожар леса в селе Васлововцы Заставнивского района.