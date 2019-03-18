У Чернівецькій області пожежники врятували зайченя
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Чернівецькі пожежники врятували зайченя, яке постраждало внаслідок пожежі сухої трави у селі Заволока Сторожинецького району. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
“(У селі Заволока Сторожинецького району-ред.) тваринку, що жалібно пищала та намагалася втекти від полум’я, рятувальники помітили у траві. З обпеченою лапкою його забрали до підрозділу, де надали постраждалому зайченяті необхідну допомогу. Як тільки воно видужає, рятувальники відпустять зайченя на волю”, — йдеться в повідомленні.
Також, в повідомленні зазначили, що з того часу, коли значно зросла кількість пожеж в екосистемах, такі випадки трапляються щодня.
Нагадаємо, у Чернівецькій області сталася масштабна пожежа лісу у селі Васловівці Заставнівського району.