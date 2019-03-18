У Чернівцях горіло три гектари лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернівецькій області сталася масштабна пожежа лісу у селі Васловівці Заставнівського району. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
"Сьогодні, 18-го березня о 12:21 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про загорання лісу у селі Васловівці Заставнівського району. На місце події направлено наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу", - йдеться у повідомленні.
Станом на 13:40 пожежники ліквідували загорання. Рятувальники встановили, що горіло 3 гектари сухої трави. Вітер перекинув вогонь на лісопосадку, що знаходилася поруч, внаслідок чого загорілось сухе листя та трава під деревами.
Нагадаємо, за вихідні на Буковині сталося понад 30 пожеж.