За вихідні на Буковині сталося понад 30 пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За вихідні у Чернівецькій області сталося 34 пожежі, більшість із них на відкритих територіях. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
“Упродовж вихідних днів в (Чернівецька області — ред.) трапилося 9 пожеж у житловому секторі та 25 пожеж сухої трави на відкритих територіях”, — йдеться в повідомленні.
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За інформацією рятувальників, такі випадки мали місце як в обласному центрі, так і в районах — у Вижницькому, Кіцманському, Хотинському, Сторожинецькому, Заставнівському, Кельменецькому, Новоселицькому, Герцаївському та Глибоцькому.
Нагадаємо, 17 березня у Шевченківському районі Києва горіла друкарня, в результаті пожежі вогнеборці врятували жінку.