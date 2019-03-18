За выходные на Буковине произошло более 30 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За выходные в Черновицкой области произошло 34 пожара, большинство из них на открытых территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области.
"В течение выходных дней в (Черновицкой области - ред.) случилось 9 пожаров в жилом секторе и 25 пожаров сухой травы на открытых территориях", - говорится в сообщении.
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По информации спасателей, такие случаи имели место как в областном центре, так и в районах - в Выжницком, Кицманском, Хотинском, Сторожинецком, Заставнивском, Кельменецком, Новоселицком, Герцаивском и Глыбоцком.
Напомним, 17 марта в Шевченковском районе Киева горела типография, в результате пожара пожарные спасли женщину.