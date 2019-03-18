В Черновцах горело три гектара леса

"Сегодня, 18-го марта в 12:21 на спецлинию "102" поступило сообщение о возгорании леса в селе Васлововцы Заставнивского района. На место происшествия направлены наряд группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:40 пожарные ликвидировали возгорание. Спасатели установили, что горело 3 гектара сухой травы. Ветер перебросил огонь на лесопосадку, которая находилась рядом, в результате чего загорелись сухие листья и трава под деревьями.

Напомним, за выходные на Буковине произошло более 30 пожаров.