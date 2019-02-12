В Черкасской области пытались подкупить избирателя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Полиция Черкасской области зарегистрировала 59 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, по которым уже открыто 3 уголовных производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
После проверки сообщений об избирательных нарушениях полиция составила 8 админпротоколов и начала 3 уголовных производства.
Первое касается попытки подкупа избирателя, два других - умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков выразил надежду, что Верховная Рада примет законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодавтва .
Также, по его словам, в случае попыток парамилитарных образований вмешаться в избирательный процесс МВД проявлять законную жесткость.
Напомним, в полиции рассказали, что за фальсификацию бюллетеней грозит до 5 лет лишения свободы.