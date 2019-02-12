Аваков: маю надію, що парламент підтримає посилення покарання за порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив сподівання, що наступного сесійного тижня депутати проголосують за законопроект, яким передбачене посилення покарання за порушення виборчого законодавства. Про це він заявив під час відеовключення з Вашингтону в ефірі програми “Свобода слова”, повідомляє УНН.
“Чому у нас прийнято у деяких осіб ризикувати і йти на ці виборчі афери — платити, купувати або продавати свій голос? У тому числі тому, що наше законодавство на сьогоднішній день недостатньо досконале... Наразі законопроект, який підготували МВС разом з громадською мережею „ОПОРА“ — про посилення покарання за порушення виборчого законодавства, і Кабмін проголосував, і Комітет Верховної Ради минулого тижня також підтримав цей проект, його внесено до зали. Я б дуже хотів би, щоб парламентарі наступного сесійного тижня проголосували на підтримку цього законопроекту. Це була б чудова превенція по даній ситуації”, — сказав міністр.
Як повідомляв УНН, у разі спроб парамілітарних утворень втрутитись у виборчий процес МВС проявлятиме законну жорсткість. Про це під час відеовключення з Вашингтону заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.