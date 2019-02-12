Аваков: маю надію, що парламент підтримає посилення покарання за порушення виборчого законодавства

“Чому у нас прийнято у деяких осіб ризикувати і йти на ці виборчі афери — платити, купувати або продавати свій голос? У тому числі тому, що наше законодавство на сьогоднішній день недостатньо досконале... Наразі законопроект, який підготували МВС разом з громадською мережею „ОПОРА“ — про посилення покарання за порушення виборчого законодавства, і Кабмін проголосував, і Комітет Верховної Ради минулого тижня також підтримав цей проект, його внесено до зали. Я б дуже хотів би, щоб парламентарі наступного сесійного тижня проголосували на підтримку цього законопроекту. Це була б чудова превенція по даній ситуації”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, у разі спроб парамілітарних утворень втрутитись у виборчий процес МВС проявлятиме законну жорсткість. Про це під час відеовключення з Вашингтону заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.