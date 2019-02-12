Аваков: надеюсь, что парламент поддержит ужесточение наказания за нарушение избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил надежду, что на следующей сессионной неделе депутаты проголосуют за законопроект, которым предусмотрено ужесточение наказания за нарушение избирательного законодательства. Об этом он заявил во время видеовключения из Вашингтона в эфире программы “Свобода слова”, сообщает УНН.
“Почему у нас принято у некоторых лиц рисковать и идти на эти избирательные аферы — платить, покупать или продавать свой голос? В том числе потому, что наше законодательство на сегодняшний день недостаточно совершенное... Сейчас законопроект, подготовленный МВД вместе с общественной сетью „ОПОРА“ — об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства, и Кабмин проголосовал, и Комитет Верховной Рады на прошлой неделе также поддержал этот проект, он внесен в зал. Я бы очень хотел, чтобы парламентарии следующей сессионной неделе проголосовали в поддержку этого законопроекта. Это была бы замечательная превенция по данной ситуации”, — сказал министр.
Как сообщал УНН, в случае попыток парамилитарных образований вмешаться в избирательный процесс МВД будет проявлять законную жесткость. Об этом во время видеовключения из Вашингтона заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.