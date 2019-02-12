Аваков: надеюсь, что парламент поддержит ужесточение наказания за нарушение избирательного законодательства

“Почему у нас принято у некоторых лиц рисковать и идти на эти избирательные аферы — платить, покупать или продавать свой голос? В том числе потому, что наше законодательство на сегодняшний день недостаточно совершенное... Сейчас законопроект, подготовленный МВД вместе с общественной сетью „ОПОРА“ — об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства, и Кабмин проголосовал, и Комитет Верховной Рады на прошлой неделе также поддержал этот проект, он внесен в зал. Я бы очень хотел, чтобы парламентарии следующей сессионной неделе проголосовали в поддержку этого законопроекта. Это была бы замечательная превенция по данной ситуации”, — сказал министр.

Как сообщал УНН, в случае попыток парамилитарных образований вмешаться в избирательный процесс МВД будет проявлять законную жесткость. Об этом во время видеовключения из Вашингтона заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.