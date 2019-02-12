Аваков: надеюсь, что парламент поддержит ужесточение наказания за нарушение избирательного законодательства

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63375 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 84478 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131067 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130690 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130029 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125155 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161226 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117841 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Аваков: надеюсь, что парламент поддержит ужесточение наказания за нарушение избирательного законодательства

Аваков: надеюсь, что парламент поддержит ужесточение наказания за нарушение избирательного законодательства

Киев  •  УНН

 • 7169 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил надежду, что на следующей сессионной неделе депутаты проголосуют за законопроект, которым предусмотрено ужесточение наказания за нарушение избирательного законодательства. Об этом он заявил во время видеовключения из Вашингтона в эфире программы “Свобода слова”, сообщает УНН.

“Почему у нас принято у некоторых лиц рисковать и идти на эти избирательные аферы — платить, покупать или продавать свой голос? В том числе потому, что наше законодательство на сегодняшний день недостаточно совершенное... Сейчас законопроект, подготовленный МВД вместе с общественной сетью „ОПОРА“ — об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства, и Кабмин проголосовал, и Комитет Верховной Рады на прошлой неделе также поддержал этот проект, он внесен в зал. Я бы очень хотел, чтобы парламентарии следующей сессионной неделе проголосовали в поддержку этого законопроекта. Это была бы замечательная превенция по данной ситуации”, — сказал министр.

Как сообщал УНН, в случае попыток парамилитарных образований вмешаться в избирательный процесс МВД будет проявлять законную жесткость. Об этом во время видеовключения из Вашингтона заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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