У разі спроб парамілітарних утворень втрутитись у вибори МВС реагуватиме - міністр

“Щоб там не було, ми будемо тримати ситуацію під контролем. Жодних преференцій, жодних маніпуляцій — не буде. Що стосується спроб увірватись на виборчі дільниці і втрутитись в процес у масках чи атакувати виборчу документацію. Тут ми будемо проявляти жорсткість законно. Ніякі люди у масках, ніякі парамілітарні утворення, не будуть встановлювати порядок”, — заявив він.

Як зазначав УНН, жоден з кандидатів у президенти України не отримає преференцій від МВС. Про це під час відеовключення з Вашингтону в ефірі програми “Свобода слова” заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.