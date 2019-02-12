Жоден з кандидатів у президенти України не отримає преференцій від МВС - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Жоден з кандидатів у президенти України не отримає преференцій від МВС. Про це під час відеовключення з Вашингтону в ефірі програми “Свобода слова” заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє УНН.
“Жоден з кандидатів, незалежно від опозиційності чи провладності, незалежно від яскравості чи будь-яких інших особистих якостей, не отримає від МВС і поліції жодних преференцій. Ми будемо однаково суворі до будь-кого”, — наголосив міністр.
Як повідомляв УНН, на виборах президента України правопорядок забезпечуватимуть майже 130 тис. поліцейських. Про це під час відеовключення з Вашингтону в ефірі програми “Свобода слова” заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.