Ни один из кандидатов в президенты Украины не получит преференций от МВД - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Ни один из кандидатов в президенты Украины не получит преференций от МВД. Об этом во время видеовключения из Вашингтона в эфире программы “Свобода слова” заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН.
“Ни один из кандидатов, независимо от оппозиционности или провластности, независимо от яркости или любых других личных качеств, не получит от МВД и полиции никаких преференций. Мы будем все равно строгие к любому”, — подчеркнул министр.
Как сообщал УНН, на выборах президента Украины правопорядок будут обеспечивать почти 130 тыс. полицейских. Об этом во время видеовключения из Вашингтона в эфире программы “Свобода слова” заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.