На виборах правопорядок забезпечуватимуть майже 130 тис. поліцейських - міністр

“У нас буде в день голосування не 60 тисяч, а набагато більше поліцейських на вулицях. Практично весь особовий склад. Майже 130 тисяч осіб так чи інакше будуть задіяні у виборчому процесі”, — повідомив А. Аваков.

Нагадуємо, американських партнерів цікавить забезпечення процесу прозорих та демократичних виборів в Україні. Про це 11 лютого, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з заступник помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом.