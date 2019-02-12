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На виборах правопорядок забезпечуватимуть майже 130 тис. поліцейських - міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. На виборах президента України правопорядок забезпечуватимуть майже 130 тис. поліцейських. Про це під час відеовключення з Вашингтону в ефірі програми “Свобода слова” заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє УНН.

“У нас буде в день голосування не 60 тисяч, а набагато більше поліцейських на вулицях. Практично весь особовий склад. Майже 130 тисяч осіб так чи інакше будуть задіяні у виборчому процесі”, — повідомив А. Аваков.

Нагадуємо, американських партнерів цікавить забезпечення процесу прозорих та демократичних виборів в Україні. Про це 11 лютого, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з заступник помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом.

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