На виборах правопорядок забезпечуватимуть майже 130 тис. поліцейських - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. На виборах президента України правопорядок забезпечуватимуть майже 130 тис. поліцейських. Про це під час відеовключення з Вашингтону в ефірі програми “Свобода слова” заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє УНН.
“У нас буде в день голосування не 60 тисяч, а набагато більше поліцейських на вулицях. Практично весь особовий склад. Майже 130 тисяч осіб так чи інакше будуть задіяні у виборчому процесі”, — повідомив А. Аваков.
Нагадуємо, американських партнерів цікавить забезпечення процесу прозорих та демократичних виборів в Україні. Про це 11 лютого, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з заступник помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом.