На выборах правопорядок будут обеспечивать почти 130 тыс. полицейских - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На выборах президента Украины правопорядок будут обеспечивать почти 130 тыс. полицейских. Об этом во время видеовключения из Вашингтона в эфире программы “Свобода слова” заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН.
“У нас будет в день голосования не 60 тысяч, а гораздо больше полицейских на улицах. Практически весь личный состав. Почти 130 тысяч человек так или иначе будут задействованы в избирательном процессе”, — сообщил А. Аваков.
Напоминаем, американских партнеров интересует обеспечение процесса прозрачных и демократических выборов в Украине. Об этом 11 февраля, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом.