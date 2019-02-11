США цікавить забезпечення процесу прозорих та демократичних виборів в Україні - Аваков

Очільник відомства повідомив, що американських партнерів цікавить забезпечення проведення прозорих та демократичних виборів в Україні.

“Крім того, ми обговорили дуже важливий процес, який цікавить американську сторону. Мова йде про забезпечення процесу чесних та прозорих виборів в Україні. І президентських, і парламентських. Американська сторона приділяє цьому велику увагу. І я проінформував наших колег, що ми забезпечимо демократичні вибори”, — сказав Арсен Аваков.

“Під час зустрічі обговорили питання по цілому ряду проектів, які ми ведемо останні роки. Це успішні проекти, і ми ради що тут акценти співпадають і наші, і наших американських колег. Це проекти, які ми успішно реалізовували і в прикордонній службі, і в патрульній поліції, в підрозділах КОРД”, — сказав Арсен Аваков.

Як повідомляв УНН, Аваков пообіцяв назвати прізвища тих кандидатів, які застосовуватимуть брудні схеми.