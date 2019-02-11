США интересует обеспечение процесса прозрачных и демократических выборов в Украине - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Американских партнеров интересует обеспечение процесса прозрачных и демократических выборов в Украине. Об этом 11 февраля, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Глава ведомства сообщил, что американских партнеров интересует обеспечение проведение прозрачных и демократических выборов в Украине.
“Кроме того, мы обсудили очень важный процесс, который интересует американскую сторону. Речь идет об обеспечении процесса честных и прозрачных выборов в Украине. И президентских, и парламентских. Американская сторона уделяет этому большое внимание. И я проинформировал наших коллег, что мы обеспечим демократические выборы”, — сказал Арсен Аваков.
“Во время встречи обсудили вопросы по целому ряду проектов, которые мы ведем последние годы. Это успешные проекты, и мы рады что здесь акценты совпадают и наши, и наших американских коллег. Это проекты, которые мы успешно реализовывали и в пограничной службе, и в патрульной полиции, в подразделениях КОРД”, - сказал Арсен Аваков.
Как сообщал УНН, Аваков пообещал назвать фамилии тех кандидатов, которые будут применять грязные схемы.