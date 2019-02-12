В случае попыток парамилитарных образований вмешаться в выборы МВД будет реагировать - министр

“Чтобы там ни было, мы будем держать ситуацию под контролем. Никаких преференций, никаких манипуляций — не будет. Что касается попыток ворваться на избирательные участки и вмешаться в процесс в масках или атаковать избирательную документацию. Здесь мы будем проявлять жесткость законно. Никакие люди в масках, никакие парамилитарные образования, а не будут устанавливать порядок”, — заявил он.

Как отмечал УНН, ни один из кандидатов в президенты Украины не получит преференций от МВД. Об этом во время видеовключения из Вашингтона в эфире программы “Свобода слова” заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.