У поліції розказали, яка відповідальність передбачена за порушення на виборах

"Особі, яка голосує за когось, або особі, яка видала бюлетень (сторонній особі – ред.) загрожує кримінальна відповідальність – від трьох до п'яти років", - зазначив Стойко.

За його словами, зокрема у питанні голосування замість трудових мігрантів, яких під час виборів не буде в країні, правоохоронці швидко встановлять провину, оскільки працівники прикордонної служби звітуватимуть про тих осіб, які перетнули кордон і виїхали з країни.

При цьому він додав, що відповідальність за подібні злочини передбачена за статтею 158 УКК ("Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців").

Нагадаємо, до охорони правопорядку в день виборів залучать 60-63 тисячі правоохоронців.

Щодня до органів МВС надходить 80-100 повідомлень про порушення виборчого законодавства.



