В полиции рассказали, какая ответственность предусмотрена за нарушения на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. За фальсификацию документов и другие нарушения на выборах предусмотрена ответственность до 5 лет заключения. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины, председатель координационного штаба МВД Иван Стойко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Человеку, который голосует за кого-то, или лицу, выдавшему бюллетень (постороннему лицу - ред.) грозит уголовная ответственность - от трех до пяти лет", - отметил Стойко.
По его словам, в частности в вопросе голосования вместо трудовых мигрантов, которых во время выборов не будет в стране, правоохранители быстро установят вину, поскольку работники пограничной службы отчитываться о тех лицах, которые пересекли границу и выехали из страны.
При этом он добавил, что ответственность за подобные преступления предусмотрена по статье 158 УКК ( "Фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей").
Напомним, к охране правопорядка в день выборов привлекут 60-63 тысячи правоохранителей.
Ежедневно в органы МВД поступает 80-100 сообщений о нарушении избирательного законодательства.