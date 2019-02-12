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У Черкаській області намагались підкупити виборця

У Черкаській області намагались підкупити виборця

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Поліція Черкаської області зареєструвала 59 повідомлень про порушення виборчого законодавства, за якими вже відкрито 3 кримінальних провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції області.

Після перевірки повідомлень про виборчі порушення поліція склала 8 адмінпротоколів та розпочала 3 кримінальних провадження.

Перше провадження стосується спроби підкупу виборця, два інших - умисного знищення або пошкодження майна.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив сподівання, що Верховна Рада ухвалить законопроект про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавтва

Також, за його словами, у разі спроб парамілітарних утворень втрутитись у виборчий процес МВС проявлятиме законну жорсткість. 

Нагадаємо, у поліції розповіли, що за фальсифікацію бюлетенів загрожує до 5 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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