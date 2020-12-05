В Черкассах задержали водителя, который сбил женщину с ребенком
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Черкассах на улице Сумгаитской в пятницу водитель автомобиля Volkswagen Caddy сбил женщину и 6-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области, передает УНН.
"В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных травм погибла на месте, ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу. Сейчас водитель транспортного средства задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на штраф-площадку", - говорится в сообщении.
По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Водителю грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Как сообщал УНН, в Чугуевском районе Харьковской области автомобиль Fiat столкнулся с рейсовым автобусом NEOPLAN, в ДТП травмированы пять человек.