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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 18014 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 32624 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 51926 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 75979 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105980 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110559 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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В Черкассах задержали водителя, который сбил женщину с ребенком

В Черкассах задержали водителя, который сбил женщину с ребенком

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Черкассах на улице Сумгаитской в пятницу водитель автомобиля Volkswagen Caddy сбил женщину и 6-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области, передает УНН.

"В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных травм погибла на месте, ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу. Сейчас водитель транспортного средства задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на штраф-площадку", - говорится в сообщении.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Водителю грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНН, в Чугуевском районе Харьковской области автомобиль Fiat столкнулся с рейсовым автобусом NEOPLAN, в ДТП травмированы пять человек.

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