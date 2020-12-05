У Черкасах затримали водія, який збив жінку з дитиною

“Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка від отриманих травм загинула на місці, дитину із тяжкими травмами шпиталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні. Зараз водія транспортного засобу затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Автомобіль поміщено на арештмайданчик”, — йдеться в повідомлені.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Водію загрожує до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв УНН, у Чугуївському районі Харківській області автомобіль Fiat зіткнувся з рейсовим автобусом NEOPLAN, в ДТП травмовані п’ятеро людей.