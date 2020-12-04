На Харківщині сталася ДТП за участю пасажирського автобусу, є травмовані

“Попередньо встановлено, що 30-річний водій автомобіля Fiat здійснив зіткнення з рейсовим автобусом NEOPLAN, який зупинився на перехресті для виконання повороту ліворуч в напрямку селища Коробочкіне”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок аварії водій автомобіля Fiat та четверо його пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. 44-річний водій рейсового автобусу "Харків-Двурічна" та близько 40 пасажирів в автопригоді не постраждали.

Наразі поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди у Чугуївському районі.

Додамо, що, вчора, 3 грудня, у Великомихайлівському районі Одеської області сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, внаслідок якої загинули двоє людей.