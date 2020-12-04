На Харківщині сталася ДТП за участю пасажирського автобусу, є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Чугуївському районі автомобіль Fiat зіткнувся з рейсовим автобусом NEOPLAN, 5 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Про це повідомили в пресслужбі поліції Харківщини, інформує УНН.
“Попередньо встановлено, що 30-річний водій автомобіля Fiat здійснив зіткнення з рейсовим автобусом NEOPLAN, який зупинився на перехресті для виконання повороту ліворуч в напрямку селища Коробочкіне”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок аварії водій автомобіля Fiat та четверо його пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. 44-річний водій рейсового автобусу "Харків-Двурічна" та близько 40 пасажирів в автопригоді не постраждали.
Наразі поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди у Чугуївському районі.
Додамо, що, вчора, 3 грудня, у Великомихайлівському районі Одеської області сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, внаслідок якої загинули двоє людей.