В Харьковской области случилось ДТП при участии пассажирского автобуса, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Чугуевском районе автомобиль Fiat столкнулся с рейсовым автобусом NEOPLAN, 5 человек получили телесные повреждения различной степени. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает УНН.
"Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля Fiat совершил столкновение с рейсовым автобусом NEOPLAN, который остановился на перекрестке для выполнения поворота налево в направлении поселка Коробочкино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии водитель автомобиля Fiat и четверо его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. 44-летний водитель рейсового автобуса "Харьков-Двуречная" и около 40 пассажиров в дорожной аварии не пострадали.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Чугуевском районе.
Добавим, что, вчера, 3 декабря, в Великомихайловском районе Одесской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека.