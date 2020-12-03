На трасі Київ-Одеса зіткнулися легковики, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Великомихайлівському районі Одеської області сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, внаслідок якої загинули двоє людей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, за попередньою інформацією, на трасі Одеса-Київ біля зупинки громадського транспорту напроти с. Новоєлизаветівка зіткнулися два легкових автомобіля.
Водій та пасажирка Toyota від отриманих травм загинули на місці події, їхні особи наразі встановлюються. 42–річний водій Opel обійшовся незначними травмами.
"Наразі поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України", - додали поліцейські.
Нагадаємо, у Броварах на мосту зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них автобуси. До лікарні госпіталізували трьох людей.