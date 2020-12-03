В Броварах на мосту сталася ДТП за участі семи автомобілів та двох автобусів, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Броварах на мосту зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них автобуси. До лікарні госпіталізували трьох людей. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Київської області.
На запитання чи в Броварах сталася ДТП за участі 7 автомобілів та двох автобусів, в пресслужбі відповіли: “Так. На вулиці Олега Онікієнка поблизу будинку № 6. Трьох людей доправили до лікарні. Наразі тяжкість травм встановлюють лікарі. Постраждалі не пасажири автобусів, вони з автівок. В автобусах травмованих немає”.
Також в поліції повідомили, що на місці працюють слідчо-оперативні групи, які з’ясовують обставини події.
Нагадаємо, у Києві водій втратив керування автомобілем та спричинив ДТП. Чоловік пояснював це тим, що його занесло на вологій дорозі.